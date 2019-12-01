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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika

Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı

6 saat önce

Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı, System.String[]

Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.


Niğde- Kayseri yolunda meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı kazada yaralanan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2 ), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2 ) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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