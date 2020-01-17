Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı, System.String[]

NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin kontrolünden çıkan çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol, uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmeye başlamasıyla trafik, kısmen normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı
Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 04:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]