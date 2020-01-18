Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı
23 dakika önce
Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı (2)
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