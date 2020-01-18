Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı

23 dakika önce

Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı (2)

Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı (2)

Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı
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