Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2) - Son Dakika

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Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİNiğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:19 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Niğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren kişilerin Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sayısının 12'ye yükseldiği, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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