Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı (2)NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı (2)

NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin kontrolünden çıkan çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol, uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmeye başlamasıyla trafik, kısmen normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Niğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren kişilerin Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sayısının 12'ye yükseldiği, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Niğde'de zincirleme trafik kazası 3 ölü, 12 yaralı

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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