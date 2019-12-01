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Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı
6 saat önce
NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri Karayolu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yaşığı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edihlen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı
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