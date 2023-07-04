Niğde'de Zorla Evlendirilen 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
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Niğde'de Zorla Evlendirilen 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

Niğde'de Zorla Evlendirilen 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

04.07.2023 18:33

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi'nde zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'de zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi'nde A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı.İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi'nde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi.


Kaynak: DHA
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