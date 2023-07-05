Niğde'de zorla evlendirilmek istendiğini söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de zorla evlendirilmek istendiğini söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı

05.07.2023 13:48

Niğde'de zorla evlendirilmek istendiğini söyleyen bir kız çocuğu, yardım isteyince korumaya alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kızın ailesi ve damat adayı gözaltına alındı.

Niğde'de, zorla evlendirildiğini söyleyip sosyal medyadan yardım isteyen kız çocuğu koruma altına alınmıştı. Gündemi sarsan olayın ardından A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

YARDIMINA JANDARMA KOŞTU

Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

AİLE VE DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi. Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: O ailelerin cahil ,eğitimsiz vede dünyadan bihaber oldukları belli. Cevap Yaz 47 6 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Yasasin adalet iyi olmus tutuklanmalari Cevap Yaz 40 2 Yayından Kaldır
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Keçikalesi, Altunhisar, Hisarcık, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de zorla evlendirilmek istendiğini söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de zorla evlendirilmek istendiğini söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı - Son Dakika
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