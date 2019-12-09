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Niğde'deki arazi kavgasında yaralanan 4 kişiden biri öldü

7 saat önce

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Niğde'deki arazi kavgasında yaralanan 4 kişiden biri öldü, System.String[]

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila Yolalan (37), tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Zarife Gök'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ağçaşar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada, Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan (37) ve Mustafa Yolalan (34) yaralanmıştı.

Devlet Hastanesi, Nevşehir, Yolalan, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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