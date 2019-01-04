Niğde'deki Cinayet Davasında Karar

Niğde
'de kavga
ettiği kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Orhan Çelik
ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Çelik, savunmasında, maktul ile husumetleri bulunduğunu belirtti.
Kendini savunduğu öne süren Çelik, "Zarar vermesinden korktum. Kaçmadım, teslim oldum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Çelik'e "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Çiftlik Devlet Hastanesi
önünde 11 Temmuz 2018'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Ecevit Çelik (44) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Orhan Çelik tutuklanmıştı.