Niğde'deki Cinayet Davasında Karar

Niğde'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Emre Korkmaz ile taraf avukatları katıldı.



Korkmaz, "Evde birlikte içmeye başladık. Eşime 'Şunu doldurur musun gülüm.' dedi. Maktulun eşime sarkıntılık ettiğini gözümle gördüm." şeklinde savunma yaptı.



Sanık, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, taşıdığı bıçak nedeniyle de 9 ay hapis ve bin lira para cezasına çarptırıldı.



Mehmet Emre Korkmaz, 10 Aralık 2017'de Burhan Mahallesi Emin Alpkaya Caddesi'ndeki müstakil evde çıkan tartışma sonucu Ahmet Arı'yı bıçaklayarak öldürmüş ve olaydan sonra tutuklanmıştı.

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