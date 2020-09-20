Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi - Son Dakika

Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi

Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi Niğde'nin Bor İlçesindeki 5.1 şiddetindeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi

AKSARAY - Niğde'nin Bor İlçesindeki 5.1 şiddetindeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, şu ana kadar Aksaray'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depreme Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakalanan vatandaşlar ve hasta yakınlarının da hastane önüne çıktıkları görüldü. Deprem sonrası Emniyet, sağlık, İl Acil Afet Durum Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri de tam kadro hazır hale getirildi. Polis ekipleri de sokaklarda devriye attı. Aksaray'da şu ana kadar kayda giren herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi

Aksaray, Deprem, Niğde, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi - Son Dakika

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