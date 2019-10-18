Son Dakika Haberleri: Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu

Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu

1 saat önce

Niğde'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheliden biri tutuklandı.

Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu, System.String[]

Niğde'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları iddasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]