İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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