Niğde'deki Hırsızlık Operasyonu
43 dakika önce
Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Niğde
'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Niğde'de farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan R.Ö. emniyette ifadesi alınıp salıverildi, adliyeye sevk edilen M.Y, Ş.C, Ş.C. ve Y.C. tutuklandı, H.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: AA
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti
Apple'da İşler İyi Gitmiyor! Şirketin Değeri 75 Milyar Dolar Daha Eridi
Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi