Son Dakika Haberleri: Niğde'deki Hırsızlık Operasyonu

Niğde'deki Hırsızlık Operasyonu

43 dakika önce

Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Niğde'de farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan R.Ö. emniyette ifadesi alınıp salıverildi, adliyeye sevk edilen M.Y, Ş.C, Ş.C. ve Y.C. tutuklandı, H.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: AA

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