Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede - Son Dakika

Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede

7 saat önce

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede, System.String[]

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra Kayseri'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi
Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:59:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]