Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor - Son Dakika

Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor

6 saat önce

Niğde'deki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda hayata geçirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" projesi ile öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de derslerindeki başarılarını artırıyor.

Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor, System.String[]

Niğde'deki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda hayata geçirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" projesi ile öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de derslerindeki başarılarını artırıyor.

Proje kapsamında, her çarşamba okula davet edilen veliler, 5. derste çocuklarıyla kitap okuyor.

Okul Müdürü Nuh Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, çarşamba günlerini iple çektiğini, aileleriyle kitap okumaktan büyük zevk aldıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıklarının azalması." diyen Bayrak, "Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okumasına yönelik etkinlik düzenliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, projeyle çocukların ailelerini örnek aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kitap okuma alışkanlığını ileriki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da artmaya devam ediyor. Proje için okulun toplantı salonunu, kütüphanesini, sınıfları ve diğer bölümleri tahsis ettik. 5. ders saatinde bütün personel kitap okuyor. Sadece veliler değil, okuldaki bütün personel aynı saatte kitap okuyarak bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bir eğitimci olarak bana 'eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Onun için, kitap okumak eğitimin temelidir."

Velilerden Ramazan Şahin de etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Çocuklarla hem kaynaşıyoruz hem de kitap okuyarak ufkumuzu açıyoruz. Bizim için dinlendirici oluyor, değişiklik oluyor. Bizim kitap okuma alışkanlığımız zamanla kayboluyor ama bu sayede tekrar kazanıyoruz. Hem anı oluyor hem de kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Velilerden Sedef Çelik ise "Çocuğumla beraber vakit geçiriyorum. Bizim için de iyi oluyor. Çocuğumla beraber hem kitap okuyorum hem de onlara örnek oluyorum." dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan 3. sınıf öğrencisi Ayşe Naz Çelik de kitapların çok güzel olduğunu söyledi.

3'üncü sınıfa giden Gülsüm Çay da annesi ve babasıyla kitap okumayı çok sevdiğini anlattı.

Necip Fazıl Kısakürek, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu? Beklenen açıklama geldi İmamoğlu'ndan "Muhalefet parti lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire bomba yanıt

Son Dakika Haberleri
18:01 Erdoğan Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz -2 - Son Dakika Haber
17:58 Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika Haber
17:56 Akçakale ve Ceylanpınar'a doğalgaz müjdesi - Son Dakika Haber
17:54 Ayvalık'ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:52 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber
17:05 Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]