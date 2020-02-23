Niğde'deki kazada 1 yaşındaki bebek öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'deki kazada 1 yaşındaki bebek öldü, 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Niğde'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Niğde'deki kazada 1 yaşındaki bebek öldü, 5 kişi yaralandı, System.String[]

Niğde'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Açık Cezaevi yolu Sabancı Kavşağında meydana geldi. Açık cezaevi yolu Alpaslan Türkeş Bulvarı kavşağında Ö.Ö. yönetimindeki 51 ES 453 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 51 LL 585 plakalı otomobilin karıştığı kazada O.T., H.T. (39), S.T. (16), C.T. (8), Ö.Ö ve 1 yaşındaki İ.Ö yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1 yaşındaki bebek İ.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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