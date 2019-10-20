Son Dakika Haberleri: Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi
Son Dakika Güncel Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

1 saat önce

Niğde'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinden Fatma Gül Uzun'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Niğde'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinden Fatma Gül Uzun'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Uzun'un (23) naaşı Bursa'ya getirildi, merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı.

Öğrencinin cenazesi, dua edilmesinin ardından Emek Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına genç kızın babası Alaaddin ve annesi Mukadder Uzun ile yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Uzun'un naaşı, Alaşar Mezarlığı'nda defnedildi.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, 18 Ekim'de Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun ile Kader Karaca'ya (22) çarpmıştı. Kazada yaralanan iki öğrenci, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.G. tutuklanmıştı.

Fatma Gül, Bursa, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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