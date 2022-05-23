Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
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Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

23.05.2022 14:23
Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Küçük'ün (22) naaşı, Niğde Uluşkışla Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından memleketi Ferizli ilçesindeki babaevine getirildi.

Burada baba Ahmet, anne Şakire, kardeşleri Rukiye ve Mehmet Küçük, taziyeleri kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Küçük'ün evine giderek baba Ahmet Küçük'e taziyelerini iletti.

Helallik alınmasının ardından Sönmezışık Camisi'ne getirilen Küçük'ün cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırıldı.

Namaz sonrası konuşan Binali Yıldırım, elim kaza sonucu hayatını kaybeden 3 gencin yakınlarına başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Küçük'ün, mekatronik mühendisliği okuyan başarılı bir genç olduğunu aktaran Yıldırım, "O ömrünün baharında dar-ül bekaya irtihal etti. Rabbim bizi de Hak yoldan ayırmasın, kamil iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımızdı. Elbette ki onun maneviyatında bu yolculuk aynı kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Küçük'ün cenazesi, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay aileye taziyelerini iletti.

Adana'dan Konya'ya giden H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Küçük'ün yanı sıra İlayda Karakoca ve Sudenaz Akkuş hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi
Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi
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Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi - Son Dakika


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