Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2) - Son Dakika
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Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

22.05.2022 16:25
Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

ÖMER FARUK FERİZLİLİNiğde'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk Küçük'ün Sakaryalı olduğu ortaya çıktı.

ÖMER FARUK FERİZLİLİ

Niğde'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk Küçük'ün Sakaryalı olduğu ortaya çıktı. Ömer Faruk'un Ferizli Kemalpaşa Mahallesi'nden Ahmet Küçük'ün oğlu olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Küçük'ün cenazesinin otopsi işlemleri sonrasında bu gece Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Kaynak: DHA

Mühendislik Fakültesi, Ömer Faruk Küçük, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2) - Son Dakika


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