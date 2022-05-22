Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

ÖMER FARUK FERİZLİLİ

Niğde'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk Küçük'ün Sakaryalı olduğu ortaya çıktı. Ömer Faruk'un Ferizli Kemalpaşa Mahallesi'nden Ahmet Küçük'ün oğlu olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Küçük'ün cenazesinin otopsi işlemleri sonrasında bu gece Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.