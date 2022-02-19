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Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi - Son Dakika

Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi

19.02.2022 16:51
Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi

Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Ketençimen Kayak Merkezi'nde kardanadam festivali yapıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Ketençimen Kayak Merkezi'nde kardanadam festivali yapıldı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi tarafından düzenlenen festivale katılanlar kardanadam yaptı, kızak kayıp kartopu oynadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, festivalin açılışında, kentin kış turizminden de faydalanması amacıyla Ketençimen Kayak Merkezi'nin yapıldığını anımsattı.

Merkezin tanıtımı için festival düzenlendiğini belirten Şimşek, "Niğde'de kış turizmini teşvik etmek için adım attık. Yaptığımız çalışma sonucu Ketençimen bölgesinin çok isabetli olacağına kara verdik ve 3 yılın sonunda Ketençimen Kayak Merkezi'nin birinci etabını tamamladık. Bu etapta pistler, sosyal tesis, bungalov evler, mesire alanı, kamelyalar ve yürüyen bant hizmet vermeye başladı." dedi.

Festivale AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çitlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ve vatandaşlar katıldı.

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Kayak Merkezi, Festival, Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi - Son Dakika
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