Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama - Son Dakika
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Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

17.06.2022 11:20
Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

Niğde'de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Niğde'de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kentte geçtiğimiz dün meydana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren kuzeni Mustafa B. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı S.K. tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama - Son Dakika

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