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Niğde'deki masaj salonuna fuhuş operasyonu

32 dakika önce

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Niğde'deki masaj salonuna fuhuş operasyonu, System.String[]

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi S.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, tutuklandı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.Ö, adli kontrol şartıyla masaj salonu çalışanı M.O. ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Niğde'de dün bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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