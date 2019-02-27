Son Dakika Haberleri: Niğde'deki "Miras" Cinayeti

Niğde'deki "Miras" Cinayeti

29 dakika önce

Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada yeğenini öldüren dayı tutuklandı.

Niğde'deki
Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada yeğenini öldüren dayı tutuklandı.

Bor ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni Sinan İnaç'ı öldüren dayı Ş.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ş.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde dün miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, dayı Ş.U'nun bıçakla yaraladığı yeğeni Sinan İnaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:18 Kaynak: AA

Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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