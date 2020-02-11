Niğde'deki 'Parazit' operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

NİĞDE (İHA) – Niğde'de düzenlenen 'Parazit' operasyonunda ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Dün ve bugün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden A.K, Y.Ö, K.Ö. ve O.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.A, F.A. V.N, H.B, Ş.D, N.Y, T.D. ve H.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. - NİĞDE