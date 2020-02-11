Niğde'deki "parazit" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'deki 'parazit' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'deki "parazit" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 10'unun daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Dün ve bugün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden A.K, Y.Ö, K.Ö. ve O.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.A, F.A. V.N, H.B, Ş.D, N.Y, T.D. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 6 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 8'i dün adliyeye sevk edilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı bahis vaadiyle 2 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri, birbirlerini parayla dövdü
Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 02:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'deki "parazit" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]