Niğde'deki "parazit" operasyonunda bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'deki "parazit" operasyonunda bir kişi daha tutuklandı

17 dakika önce

Niğde merkezli 2 ilde ihaleye fesat karıştıran ve tefecilik yapanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki

Niğde merkezli 2 ilde ihaleye fesat karıştıran ve tefecilik yapanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında E.D'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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