Niğde'deki polis otosunun kazası kamerada - Son Dakika

Niğde'deki polis otosunun kazası kamerada
6 saat önce
Niğde'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Niğde'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
11 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi Pazarı arkasında meydana gelen kazada bir polis aracı ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazada otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralanmış, polis memurları ise yara almadan kurtulmuştu. - NİĞDE
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