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Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor - Son Dakika

Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor

08.11.2021 15:04
Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor

Niğde Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde kentin önemli simgelerinden saat kulesi tamir ettiriliyor.

Niğde Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde kentin önemli simgelerinden saat kulesi tamir ettiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamir giderleri belediye tarafından karşılanan kulenin uzun yıllardır çalışmayan saati, Bilal ve Mansur Esen kardeşler tarafından yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin önemli simgelerinden saat kulesindeki saatinin uzun yıllardır çalışmadığını belirtti.

Gereken adımları atarak saati tamir ettirdiklerini aktaran Özdemir, "Bilindiği üzere bu saat kulemiz, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü nedeniyle yurdun birçok bölgesinde inşa edilen saat kulelerinden birisi. Hepimizin çocukluğunun ve gençliğinin hatıralarında bu saat kulesinden bir iz vardır. Saatin yeniden aktif hale gelmesi için ustalarımız hummalı bir şekilde çalışıyorlar. En kısa zamanda saatimiz yeniden eski haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor
Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'deki saat kulesi tamir ediliyor - Son Dakika


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