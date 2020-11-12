Niğde'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlıların, cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlandı.

Niğde 'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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