Niğde'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Niğde'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
12.11.2020 12:31
Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlıların, cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen 9 zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
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