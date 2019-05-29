Niğde'deki silahlı kavga

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bayat köyünde iki aile arasındaki kavgaya ilişkin soruşturması geniş çaplı devam ediyor.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Dün, Bayat köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmiş, 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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