Niğde'deki silahlı kavga
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hastanede hayatını kaybetti.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: AA
'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hastanede hayatını kaybetti.
Bayat köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mediha Doğan (84) kaldırıldığı Niğde Ömer Haslidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 6 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 30 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Bayat köyünde 28 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı.
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