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Niğde'deki silahlı kavga

18 dakika önce

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ve Reşit Şahin'i öldürdükleri iddiasıyla yakalanan S.Ü. ve C.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ile Reşit Şahin, 5 Ekim'de köye ait arazide izinsiz hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüş, şüpheli S.Ü. ve C.Ü. suç aletiyle gözaltına alınmıştı.

Reşit Şahin, Çiftlik, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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