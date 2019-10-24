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Niğde'deki silahlı kavga

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kavga ettiği kardeşlerden birini tabancayla öldüren, diğerini yaralayan emekli polis memuru tutuklandı.

Niğde'deki silahlı kavga, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kavga ettiği kardeşlerden birini tabancayla öldüren, diğerini yaralayan emekli polis memuru tutuklandı.

Çiftehan köyündeki kahvehanede tartıştığı Selahattin Arıkan'ı (50) tabancayla öldüren, zihinsel engelli kardeşi Mesut Arıkan'ı (30) yaralayan emekli polis memuru Şemsettin A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Şemsettin A, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Pozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan Selahattin Arıkan'ın cenazesi, Çiftehan köyü meydanında kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Çiftehan köyündeki kahvehanede dün emekli polis memuru Şemsettin A. ile zihinsel engelli Mesut ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Şemsettin A, beylik tabancasıyla iki kardeşi tabancayla yaralamıştı.

Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Arıkan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, Mesut Arıkan ise ilk müdahalesinin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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