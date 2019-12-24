Niğde'deki silahlı kavga - Son Dakika
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Niğde'deki silahlı kavga

6 saat önce

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki silahlı kavga, System.String[]

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G. ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı.

Çayırlı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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