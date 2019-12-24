Niğde'deki silahlı kavga - Son Dakika

Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı.

Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G. ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Niğde 'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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