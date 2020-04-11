Niğde'deki silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de 2 kardeşten birinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılören köyünde Ali Baharlıaslan'ın (33) öldüğü, kardeşi İsa Baharlıaslan'ın (37) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili şüpheliler D.Y. (32) ile babası D.Y. ve yakını M.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y. (32), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kızılören köyünde, 9 Nisan'da, Ali ve kardeşi İsa Baharlıaslan ile D.Y. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, D.Y'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Ali Baharlıaslan olay yerinde hayatını kaybetmiş, kardeşi yaralanmıştı.