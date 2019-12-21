Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan firari şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Y.D.T'yi Yeşilburç köyünde gözaltına aldı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kentte 13 Aralık'ta "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit ve silahla yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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