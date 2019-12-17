Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli S.G'yi evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde'de 13 Aralık'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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