Niğde'deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı - Son Dakika

Niğde'deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı

7 saat önce

Niğde'de trafikte yol verme sebebiyle çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin o anları anlattı.

Niğde'deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı, System.String[]

Niğde'de trafikte yol verme sebebiyle çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin o anları anlattı.


Niğde'de, trafik sıkışıklığından dolayı yolda zor ilerlediklerini ve o anda otomobil sürücüsünün takip ettiğini anlatan Şoför Ergin, "Buradan YSE durağından çıktık. Oscar istikametine doğru gidiyoruz çift şerit halinde. Ondan sonra bu arkadaş beni sıkıştırıyor diye üzerime arabayı sürdü. Ondan sonra ben geçtim çift şerit halinde Oscar durağına vardık. Durağa yanaştım kapıları açtım yolcu indiriyorum. Bu arada sol cama geldi eliyle vurdu küfürler etti. Ben açmadım camı, ondan sonra kapıya geldi. 'Nasıl araba sürüyorsun diye küfür etti bana. Yolcular müdahale etti, derken bana bir iki yumruk salladı, ben ona değnek salladım değnek vardı. Ben ona sallarken o benim elimden aldı nasıl ettiyse, sonra yolcular girdi devreye aşağıdan geldiler olay bu işte. Sonra indik aşağıya o sırada polis geldi, nasıl olduysa ellerinden kurtuldu ekibin, orada bir daha kavgaya tutuştuk. Orada da küfür etti bana, ağzına ne geldiyse sövdü saydı bağırdı. Şikayetçi oldum, polis memurlarıyla hastaneye gittik sardılar elimi, darp raporu aldım" dedi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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