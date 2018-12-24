Niğde'deki Trafik Kazası
54 dakika önce
Niğde'de 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili minibüsün şoförü tutuklandı.
Niğde
'de 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili minibüsün şoförü tutuklandı. Merkez Yeşilgölcük
beldesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar'ın (40) hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ahmet B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüsün dün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: AA
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