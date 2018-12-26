Niğde'deki Tren Kazası Kamerada
49 dakika önce
Niğde'de yük treni ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Niğde
'de yük treni ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gece saatlerinde Özel İdare kavşağı demir yolu geçidinde meydana gelen kazada, Mehmet U. (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre trenin geçtiği esnada bariyerlerin kapalı bulunduğu ancak bir köşesinde bulunan açıktan geçmeye çalıştı. Bu sırada, geçitten geçen tren, hafif ticari aracı önüne katarak yaklaşık 250 metre sürükledi. Hafif ticari araç içerisinde yolcu olan Ahmet Y. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet U. da (39) ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, hafif ticari araç, çekici ile tren yolundan kaldırıldı.
Kaza güvenlik kamerasında
Öte yandan, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın olduğu esnada, benzin istasyonunda yakıt ikmali yapan 112 ekiplerinin de hemen kazaya müdahale ettiği görüntülere yansıdı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:50 Kaynak: İHA
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