Son Dakika Haberleri: Niğde'deki U12 Futbol Turnuvasına Yeni Malatyaspor U12 takımı da katılıyor
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Niğde'deki U12 Futbol Turnuvasına Yeni Malatyaspor U12 takımı da katılıyor

1 saat önce

Altınordu Kulübü tarafından 5-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Yeni Malatyaspor ile birlikte 12 takımın yer aldığı futbol turnuvası Niğde'de devam ediyor.

Niğde'deki U12 Futbol Turnuvasına Yeni Malatyaspor U12 takımı da katılıyor, System.String[]

Altınordu Kulübü tarafından 5-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Yeni Malatyaspor ile birlikte 12 takımın yer aldığı futbol turnuvası Niğde'de devam ediyor.


2008 doğumlu futbolcuların yer aldığı U12 kategorisi takımlarının mücadele ettiği futbol şenlikleri Niğde Stadyumu'nda oynanan maçlarla başladı.


A Grubunda yer alan Yeni Malatyaspor oynadığı ilk maçta Galatasaray U12 takımına 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı gençler ikinci maçta ise Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakayı Gençlerbirliği 3-0 kazandı.


Yeni Malatyaspor U12 takımı turnuvada yarın Adana Demirspor takımıyla sıralama maçına çıkacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Altınordu, Futbol, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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