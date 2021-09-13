Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinden 24,94 gram eroin, 3,79 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 105,20 gram bonzai, 2,23 gram esrar ve tüfek ile 6 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerden V.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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