Yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

30.06.2022 12:07

Niğde'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangından balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadını tutan komşusu yaşadıklarını, "Üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı.

Niğde'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangından balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadını tutan komşusu yaşadıklarını, "Üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum" sözleriyle anlattı.

Şahinali Mahallesi'nde yaşayan ve halk otobüsü şoförlüğü yapan Fuat Kızıltepe (41), gazetecilere, oturduğu 5 katlı binanın 4. katında dün yangın çıktığını anımsattı.

Bağırma seslerine uyandığını ve üst kattaki dairenin yandığını öğrendiğini belirten Kızıltepe, şunları kaydetti:

"Üst kata çıktım, dairenin kapısını açmaya çalıştım, açamadım. Sonra evimin balkonuna geldim, kapıyı açmak için demir parçası falan alayım diye, o anda üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum, sırtındaki giysi yanıyordu. Sağ elim yandı, sol elimle tuttum. Evimin kapısını açık bırakmışım, o sırada bir kişi daha yardıma geldi. Kadın, 'Ağabey, beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kadını balkona indirdik."

Kadını tutarken zorlandığını, bu sırada sol ayağında 2 parmağının kırıldığını belirten Kızıltepe, kadının ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kız kardeşi ile 3 çocuğunun hastaneye götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Olay

Şahinali Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Balkondan atlayan komşusunu havada yakalayan kahraman konuştu: 'Kadını tuttuğum sırada sırtı yanıyordu' Balkondan atlayan komşusunu havada yakalayan kahraman konuştu: 'Kadını tuttuğum sırada sırtı yanıyordu' Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement