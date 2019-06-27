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NİĞDE DEMİRKAZIK DAĞI'NDA ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCI ARANIYOR

1 saat önce

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç (27) için yürütülen çalışmalar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hızlandı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç (27) için yürütülen çalışmalar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hızlandı. AFAD, gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekipleri bölgede Karakoç'u arıyor.
Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde 2 Aralık 2018 günü birlikte tırmanış yaptığı arkadaşı Hilal İşcan ile dönüşe geçen Mustafa Kemal Karakoç, düşen çığın altında kaldı. Karakoç'u bulmak için çalışma başlatıldı. Niğde'den ve Türkiye'nin dört bir yanında gelen ekiplerle 2 günlük bir arama yapıldı. Ancak hava şartları elverişliliğini kaybedince, çalışmalara ara verildi. 4 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede olayın ardından yağan kar ile birlikte kar kalınlığı daha da arttı. Dönem dönem hava şartları uygun olduğu zamanlarda, Karakoç için arama yapıldı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Bölgede hava sıcaklığının son günlerde artması, karların hızla erimeye başlamasıyla birlikte, arama çalışmaları hızlandırıldı.
Mustafa Kemal Karakoç'un kaybolduğu alanda AFAD, gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler, sonda ve kazı yöntemiyle dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arıyor.
Bölgede çalışma gerçekleştiren AKUT ekibinden profesyonel dağcı Nedim Urcan, çığ alanının artık iyice daralmaya başladığını bu nedenle kaybolan dağcının her an bulunabileceğini belirterek, Çığ alanı şu an havaların ısınması ve kaba yel esintileri nedeniyle hızla eriyor. Kaybolan dağcının her an bulunabileceği göz önüne alınarak bölge boş bırakılmıyor. AFAD, sivil gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekibi olarak biz de aramalara sürekli katılıyoruz. Kaybolan dağcımızın kısa süre içerisinde bulunma ihtimali var. Fakat bunun biraz daha çabuklaştırılması için bölgenin, konusunda uzman bir kadavra köpeği ile taranması ve köpeğin vereceği tepkiler ışığında arama yapılması dağcının bulmasını daha kısa bir süreye indirecektir dedi.
NİĞDE DEMİRKAZIK DAĞI'NDA ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCI ARANIYOR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
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