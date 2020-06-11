Niğde'den 12 ülkeye tarım aletleri ihraç ediliyor - Son Dakika

Niğde'den 12 ülkeye tarım aletleri ihraç ediliyor

Niğde'de tarım aletleri imal eden bir firma, yerli ürünlerini 12 ülkeye ihraç ediyor.

Niğde'den 12 ülkeye tarım aletleri ihraç ediliyor, System.String[]

Niğde'de tarım aletleri imal eden bir firma, yerli ürünlerini 12 ülkeye ihraç ediyor.

Ata Sanayi Sitesi'nde 12 bin metrekare alanda 4 yıl önce kurulan firma, ürettiği tarım aletlerini başta Sırbistan, Hırvatistan ve Moldova olmak üzere 12 ülkeye satıyor.

Niğmer firması müdürü Abdulkadir Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da kurulan fabrikada tarım ve ziraat aletleri ürettiklerini söyledi.

Ana üretim kalemlerini fasulye, nohut, mercimek hasat makinesinin oluşturduğunu belirten Açıkgöz, "Bunun yanında özellikle her çeşit römork yapıyoruz ve traktöre takılan tüm tarım aletlerini imal ediyoruz. Tüm ürünlerimizin çizimi mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Yüzde 100 yerli imalat yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Açıkgöz, firmada 52 çalışan bulunduğunu aktararak, yıllık yaklaşık 500 kalem ürün imal ettiklerini söyledi.

İç piyasada, fasulye, mercimek ve nohut üretimi yapılan birçok şehre patoz gönderdiklerini anlatan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Sırbistan, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın başlıca ana kalemini traktör römorkları ve patoz oluşturuyor. Tarımda makineye geçmek zorundayız. Dolayısıyla bütün çiftçilerimiz, para kazanmak ve kar etmek için makineleşmeli. Bir patoz günde 8 işçiyi, fasulye yolma makinesi 50 kişiyi, soğan sökme makinesi 40 kişiyi boşa çıkarıyor. Bizim hedefimiz, dünyayla beraber, teknolojiye ayak uydurarak, modern çiftçilik yapmak ve çiftçilerimize hizmet etmek."

Hırvatistan, Moldova, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Niğde'den 12 ülkeye tarım aletleri ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi

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