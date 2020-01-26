Niğde'den deprem bölgesine 8 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'den deprem bölgesine 8 tır yardım - Son Dakika

Niğde'den deprem bölgesine 8 tır yardım

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yaptığı çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, 8 tır ile depremzedelere gönderildi.

Niğde'den deprem bölgesine 8 tır yardım, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yaptığı çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, 8 tır ile depremzedelere gönderildi.


Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:


"Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 tır yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde'de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz" - NİĞDE

Emrah Özdemir, Deprem, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım
Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'den deprem bölgesine 8 tır yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]