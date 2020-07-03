Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı - Son Dakika

Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz köyünde, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı.

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz köyünde, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı. Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e gönderilen kiraz, bu yıl ilk defa Tayland, Çin ve Güney Kore'ye ihraç edildi.

İlçeye bağlı Darboğaz köyünde deniz seviyesinden bin 600 metre yükseklikte bulunan Bolkarlar'da yetişen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı. Geçmişte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazlar, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle uzak doğu ülkelerinin de dikkatini çekti. Bu yıl ilk defa Çin, Güney Kore ve Tayland'a da kiraz ihraç edildi. Yaklaşık 26 bin dekarlık sahada 33 bin ton kiraz rekoltesi elde edilirken bu kirazların yaklaşık 25 bin tonu yurt dışına gönderiliyor.

Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
'PAZARLAMA SIKINTISI YOK'

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Darboğaz'ın kaliteli kirazları nedeniyle Türkiye'nin kiraz merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kirazda marka olma yolunda ilerleyen bir iliz. Köyümüz de kiraz üretiminin merkezi sayılır. Kirazın pazarlaması ile ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Üretimimizde belli bir kalibrenin üzerinde olanlar özellikle direkt yurt dışına gidiyor. Son turfanda diye adlandırabileceğimiz üretim periyodumuz var. Bundan dolayı hasat bereketli olsun, hayırlı olsun."

DARBOĞAZ KİRAZI ARTIK MARKALAŞTI

Darboğaz köyü muhtarı Kemal Altan, Darboğaz kirazını diğer kirazlardan ayıran özelliklere ve fiyatlara ilişkin şunları anlattı:

"Burada hava gündüz 30 derecenin üzerinde ve akşamları ise 10-12 dereceye düşüyor. Toros Dağları'nın çok yakın olması kirazın sertleşmesini ve aromasının çok farklı olmasını sağlıyor. Bu bölgeye de bu kirazları ilk Darboğaz Mahallesi getirdiği için şimdi fidanları da üretiliyor. Darboğaz kirazı artık markalaştı. Türkiye'nin dışına çıktı, dünyada da tanınıyor. İlk gün Rusya'ya gitti, Almanya, Fransa'ya gidiyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e kadar buradan kiraz gitti ve gitmeye de devam ediyor.  Bu yıl ise Tayland, Çin ve Kore'ye ihraç etmeye başladık. Kirazlarımız yerinde toptan olarak kilosu 24 kalibre 7 TL, 25-26-27 ve daha yukarı kalibrelerde 8-10 TL'ye kadar fiyat yükseliyor ama şu an ortalama 9 TL'den satılıyor."


İngiltere, Darboğaz, Rusya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
17:37
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:56:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]