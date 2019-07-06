Niğde'den Kilis'e "Biz Anadoluyuz " Projesi
34 dakika önce
"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde'den gelen 55 öğrenci, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından ağırlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde
'den gelen 55 öğrenci, Kilis
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından ağırlandı. İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde'den gelen 55 öğrenci, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.
İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Zeytin
Dalı Hareketinde şehit olan askerlerin anısına öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapıldı.
Jandarma personeline bağlı özel birliklerin gösterilerini izleyen öğrenciler daha sonra memleketlerine uğurlandılar. - KİLİS
10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Gizem çözülüyor! Devasa çukur "Kup" mercek altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!